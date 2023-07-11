В россии нашли "убийцу" капитана подлодки "Краснодар": обвиняют известного украинца (видео)

Никаких подробностей и доказательств российские полицейские не предоставили

В россии нашли "убийцу", который уничтожил Станислава Ржицкого, известного по обстрелам Украины "Калибрами". В преступлении обвинили украинца.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома рф.

Она опубликовала видео штурма дома, где проживает "подозреваемый". На нем видно, как группа спецназовцев врывается в помещение и проводит задержание некого Сергея Денисенко 1959 года рождения. При нем якобы был обнаружен пистолет, котором он "предположительно, совершил убийство".

Никаких больше подробностей и доказательств российские полицейские не предоставили.

В сети уже узнали, кто такой Денисенко. По данным популярного паблика "Shot", им является уроженец Сумской области Украины и бывший президент украинской Федерации Каратэ-До. У него 7 Дан и чёрный пояс.

Напомним, что что ликвидация Ржицкого совпала с выходом видео от ГУР, которое называется "Настало время возмездия". Официально эту информацию никак не связывают с новыми заявлениями от ГУР, но украинские блогеры, например, уже заметили, что разведка Украины, комментируя гибель россиянина, рассказала более подробно о смерти Ржицкого, чем даже росСМИ.

Кроме того, 11 июля вышло новое видео от украинских разведчиков, и снова появилась информация ликвидации еще одного российского военного.