Известный военнослужащий Маркус уходит с должности главного сержанта "Магуры": что произошло

О причинах военнослужащий сильно распространяться не стал

Известный украинский военнослужащий Валерий Маркус сообщил, что больше не собирается находиться на должности главного сержанта 47-й бригады "Магура".

Как сам Маркус сообщил в своем Facebook, причиной стало его несогласие с решениями относительно применения и развития бригады.

"Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили. Повлиять на ситуацию или исправить ее больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным", — написал он.

Маркус добавил, что не может оставить своих людей, а потому попросил перевести его на низшую должность командира боевой машины, чтобы быть ближе к бойцам.

К сообщению он приложил рапорт, в которому указал, что решение было принято без всякого давления. Но при этом назвал заместителя командира военной части А4699 майора Ивана Шаламагу "аморальным дегенератом", с которым он не хочет находиться в одном коллективе.

Как известно, Иван Шаламага (позывной Бескид) – майор, заместитель командира 47 отдельной механизированной бригады. В 25 лет Шаламага стал самым молодым командиром батальона в истории украинской армии. А потом — самым молодым командиром полка.

Иван Шаламага и Валерий Маркус

На ситуацию уже отреагировал офицер ВСУ и блогер Сергей Мисюра, который отметил, что главной проблемой в этом является то, что ее перевели в публичную плоскость.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Маркус обратился к украинцам и попросил их не верить российским фейкам и тем более не распространять их в украинском информационном пространстве.