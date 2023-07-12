Враг начал штурм на одном из участков фронта, а ВСУ продвинулись на юге: свежие карты боев

Оккупанты наступают на пяти направлениях

Идет 504-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска ведут контрнаступательную операцию на окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города. Кроме того, ВСУ продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом говорится в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

Геолокационные кадры, опубликованные 8 июля, показывают удары украинской артиллерии по российским войскам в Торском. 11 июля российские источники сообщили, что подразделения Центральной группировки войск россии ведут наступление в Луганской области вдоль линии Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска там обороняются и удерживают рубеж.

Луганская и Харьковская область

11 июля оккупанты не достигли никаких подтвержденных успехов на севере Харьковской области.

Донецкая область

Украинские войска продолжают контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что Силы обороны контролируют все высоты вокруг Бахмута.

Бахмутское направление

По данным Генштаба Украины, наши воины отразили атаки россиян в районе Григоровки и Орехово-Василовки. На геолокационных кадрах видно, как украинские войска отражают атаку оккупантов на восточной окраине Орехово-Василовки.

Донецкая область

11 июля враг начал штурм украинских позиций на линии фронта Донецк – Авдеевка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян у Авдеевки, Первомайского, Невельского и Северного. По данным украинских военных, также было отражено наступление россиян у Марьинки и Победы.

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"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении.

Запорожская область

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия около Благодатного. Представитель Таврической группировки войск Украины Валерий Шершень заявил, что россияне перебросили чеченские силы "Ахмат", подразделения батальона "Восток" и неопределенные отряды "Шторм Z" в Запорожскую область из-за давления украинских артиллерийских подразделений.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают продвижение украинцев к северо-востоку от Роботиного.

Херсонская и Николаевская области

Российские источники заявили, что их войска покинули свои позиции в дачной зоне на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области. По их данным украинские силы продолжают удерживать ограниченные позиции вблизи Антоновского моста и две новые украинские группы развернулись в этом районе на скоростных катерах из Антоновки в ночь на 10 июля.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение известного иностранного военного аналитика и морского офицера Андерса Нильсена, на каком этапе сейчас находится украинское контрнаступление и что будет дальше. Он также пояснил, почему ВСУ не должны спешить.