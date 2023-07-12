Оккупантам напрячься: в США подняли вопрос передачи важного вооружения ВСУ

Официальной информации об этом пока нет

Украина может получить ракеты большой дальности ATACMS от США. Разговоры на эту тему уже ведутся в Белом доме, но пока они не являются публичными.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники в официальных кругах США и Европы.

По данным двух неназванных источников издания, в администрации президента США Джо Байдана ведутся негласные дебаты о том, отправлять ли Украине несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности.

В США понимают, что их запасы ATACMS относительно невелики, а ракеты изначально производились для других планов Пентагона. В частности, их планировали использовать на Корейском полуострове, пишет издание.

При этом никакой официальной информации от Белого дома или Пентагона о передаче ракет данного типа в последнее время не поступало.

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Ранее "Телеграф" писал о том, что первые ракеты дальнего радиуса действия SCALP уже поступили в Украину.