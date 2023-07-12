Раскол в новосозданной бригаде "Магура". Что известно о споре между Маркусом и Шаламагой

Маркус раскритиковал командование

Украинцы уже второй день ошеломлены внезапным рапортом известного военного Валерия Маркуса, в котором тот попросил перевести его с должности главного сержанта 47-й бригады "Магура" на самую низкую должность — командира боевой машины. В конфликте также всплыло имя 26-летнего майора Ивана Шаламаги, который, несмотря на свой молодой возраст, успел зарекомендовать себя как один из лучших командиров в ВСУ.

Оба военных заслуживают уважения и имеют безупречную репутацию, а о деталях конфликта, к сожалению, мало известно. К тому же подбрасывать костер в огонь, когда скандал касается ВСУ, во время войны хотят немногие, поэтому даже хейт в Facebook в большинстве своем сохраняет "стратегическую тишину". "Телеграф" попытался разобраться, почему в одной из самых известных бригад произошел раскол:

Хронология конфликта

11 июля Валерий Маркус опубликовал в Facebook фотокопию рапорта о переводе на самую низкую должность и обвинил руководство подразделения в некомпетентности. Рапорт был написан днем раньше. Свое решение он мотивировал "систематическим унижением сержантского корпуса", "непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов" и "отсутствием наказаний за (замазано) и некомпетентностью офицерского корпуса". Также Маркус заявил, что командование саботирует традиции и мифологию бригады.

В рапорте Маркус написал, что не согласен с системным унижением работы сержантского корпуса.

В конце рапорта Маркус назвал заместителя командира бригады Ивана Шаламагу "аморальным дегенератом ", на фото имя замазано, но можно разобрать текст. Маркус говорит, что пребывание с этим человеком в одном коллективе унижает его честь и достоинство.

В сообщении он добавил, что не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Мол, не может исправить ситуацию, но и не хочет покидать своих побратимов.

Однако о каких именно случаях унижения идет речь, Маркус уточнять не стал, что вызвало бурные споры и вообще происходящее.

12 июля командир 47 отдельной механизированной бригады Александр Сак призвал всех отвергнуть конфликты, оскорбления, противоречия и приумножить усилия для совместной борьбы.

"Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться. Помним свою ответственность перед историей", — написал Сак.

Он напомнил, что военные именно в это время продолжают выполнять боевые задания и километр за километром освобождают родную землю на одном из самых трудных участков фронта.

Что это за бригада

"Магура" прошла путь расширения от батальона до полка, а затем целой бригады в прошлом году. Она известна благодаря тщательному отбору среди тысяч мотивированных бойцов в свои ряды, процесс из которых включал собеседования. Набирали прежде добровольцев по объявлениям, а боевую подготовку проходили даже в Европе. В ее формировании важную роль играли именно Валерий Маркус и Иван Шаламага.

Шаламага впервые попал на фронт в 2018 году, он получил образование во Львовском лицее им. Героев Крут и Национальная академия сухопутных войск им. Сагайдачного. Он стал самым молодым командиром взвода, роты, батальона, а впоследствии и полка.

Иван Шаламага и Валерий Залужный

Личность Маркуса, вероятно, не нуждается в представлении, но напомним, что он участвовал в боях на Донбассе еще во время АТО — начал свой боевой путь в марте 2014 года в составе 25-й воздушно-десантной бригады, а в 2016 году после ранения уволился с военной службы. Он известен своим видеоблогом и публикацией книг. С началом полномасштабного вторжения РФ вернулся в ряды ВСУ. В частности, Маркус попал в подразделение Шаламаги в 30-й бригаде, где был разведчиком. Затем Шаламага стал командиром нового батальона, а Маркусу предложили позицию главного сержанта.

47-я бригада с начала июня участвует в боевых действиях на юге Украины, а именно в Запорожской области.

В чем на самом деле может быть проблема

Украинский военный Александр Карпюк (более известный как Серж Марко), являющийся бойцом 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка, считает, что конфликт между Маркусом и Шаламагой может указывать на более глубокую проблему — трудность функционирования новосозданных бригад, а также слаженность штабов и подразделений.

Но только 47-м "повезло" это вывалить в фейсбук и сделать общественным обсуждением. И это плохо. Бригада неплохая, и если усвоит уроки своей первой ротации — это будет гуд. Но обсуждение этого точно не должно быть в соцсетях", — пишет Карпюк.

Карпюк объясняет, что проблемы в новосозданных бригадах во время наступления прогнозировались еще давно. Мол, когда старые "бригады в обороне" смотрят как поток западной помощи проходят рядом с ними, "а ты и дальше что-то стараешься сделать с несколькими 2С1 и Д-20, то есть зависть конечно и критика".

Но есть и прогнозы, которые должны были стать реальностью. К сожалению. И эта реальность слаженность штабов и подразделений. Старые бригады, которые смогли устоять на линии с 2022-2023 (и то не все) как правило имеют уже боевые штабы, есть понимание по способностям (реальных) подразделений и как на практике выполнять ту или иную задачу. В той же 59 бригаде, которая ну сильно не 503 обмп, все держится на тех, кто может выполнять свои функции. И поэтому, когда нужно — арта будет работать, да, снарядов немного будет, но свою функцию она выполнит. ФПВешники и "панишеристы" отработают цели. "Мавики" будут в карусели хоть 24/7. А аэроразведка даст картинку, несмотря на мощи российского РЭБа и ПВО. У штурмовиков нет "Брэдли", но видео где они на "Хамерах" залетают на позиции", — говорит Карпюк.

Он подчеркивает, что таковы условия, в которых приходится работать, и к которым приходится приспосабливаться:

"Мы так воевали под Николаевом. Мы так воюем под Донецком. Мы не самые крутые, упакованные или опытные. Просто у нас все это работает. Просто мы больше года из четырех букв старались составить слово "счастье", и это был непростой путь, но бонусом к этому стал опыт. Проблема новосозданных бригад как раз в том, что им это все придется пройти. Боевой опыт нельзя получить на лекциях или полигонах. Будут ошибки, конфликты, смена должностей. К сожалению, это процессы, которые неизбежны. в том, как быстро бригады поймут свои ошибки и перекоординируются", — подытожил военный.

Соцсети о Маркусе и Шаламаге

Военнослужащая Елена Белозерская не исключила, что причиной конфликта могла стать медийность Маркуса и он пошел на понижение, чтобы доказать побратимам, что он также участвует в боях.

"Многих командиров — к счастью, не всех — раздражают "распиаренные" подчиненные. Так что мог "выгрести" Маркус — как заслуженно, так и нет… Часть нашей крайне токсичной военной и околовоенной среды не раз обвиняла Маркуса в самом тяжелом обвинении — что он "не боевой". Кто понимает, тот поймет, что в этой ситуации он пойдет на все, чтобы доказать обратное. Вот и просится с понижением на боевую должность. В чем-чем, а в трусости его не подозреваю", — пишет Белозерская.

Бурные обсуждения в соцсетях

Свои теории относительно того, что именно не поделили Валерий Маркус и Иван Шаламага, пытаются выяснить в соцсетях. Львиная часть корреспондентов вступилась за Шаламагу, которого Маркус назвал "дегенератом".

Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев раскритиковал решение написать рапорт и назвал это попыткой "перекинуть ответственность за собственную некомпетентность". Обвинения в командовании бригады, изложенные в рапорте Маркуса, Мустафаев называет мифами.

"Лично я и мои сержанты не сталкивались с подобным явлением. Напротив. Командование бригады часто вызывает меня в штаб для взаимодействия и согласования действий нашего подразделения. Абсолютно все офицеры высшего командования на прямой связи со мной, чтобы создать максимально благоприятные условия для обеспечения эффективной работы нашего подразделения", — пишет Мустафаев.

Мустафаев говорит, что упомянутые Маркусом офицеры компетентны и получали настоящий боевой опыт. Вместо этого он раскритиковал медийное присутствие Маркуса: "снимает на видео результат чужей работы и затем публикует кучу видосов, чтобы пропиарить свою личность на крови своих побратимов".

Он тоже обвинил Маркуса в буллинге пресс-офицера бригады Анастасии Блищик, журналистки, решившей уйти в армию после гибели жениха Александра Махова.

"Только потому, что она, высококвалифицированная журналистка, не позволила использовать себя в собственных целях. Она, девушка погибшего воина, нашла в себе силы поступить правильно, понимая, чем для нее это обернется. Я надеюсь, что Маркус найдет в себе капель мужества поступить правильно и публично извиниться перед ней, и мир никогда не увидит видео, где главный сержант бригады угрожает и кричит на госпожу Анастасию "Завалы @б@ло" и остальные ругательства, потому что она отказалась пиарить Маркуса на чужой работе", — пишет Мустафаев.

Военнослужащий Евгений Карась в свою очередь призвал не распространять хейт и описания типа "совковый офицер" против Ивана Шаламаги. Карась обратил внимание на то, что Шаламага в 21 год ушел на фронт, оборонял Светлодарскую дугу, Попасную, Новолуганское, Зайцево, а затем принимал участие в боевых действиях в районе Углегорской ТЭС. Также он привел характеристики Шаламаги от побратимов, которые называют его очень грамотным офицером.

Экслидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош тоже вступился за Шаламагу, назвав его одним из лучших молодых командиров в Вооруженных Силах Украины:

Дмитрий Ярош отметил, что Шаламага не пиарится и качественно уничтожает врагов Украины

Общественный деятель Сергей Марченко отметил, что рапорту, в котором критикуется военное руководство Украины, очень обрадуются россияне.

Марченко считает, что публичные конфликты играют на руку россиянам

В то же время, есть и те, кто поддержал решение Маркуса, вспоминая его успехи в боях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Валерий Маркус обратился к украинцам с эмоциональным призывом не помогать россиянам распространять ложь и развенчал ее.