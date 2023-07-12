Укр

Решили подзаработать? Союзники Украины разошлись в вопросе ремонта танков Leopard

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Танк Leopard Новость обновлена 12 июля 2023, 14:11
Танк Leopard. Фото Википедия

Источник пишет, что поляки завысили цену

Правительство Германии вышло из соглашения с Польшей о ремонте танков Leopard, находящихся на вооружении ВСУ, на польской территории.

Как пишет газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, причиной такого решения стали финансовые ожидания поляков, которые немцы посчитали сильно завышенными.

При этом в Министерстве обороны Германии подчеркнули, что окончательное решение пока не принято и переговоры с польской стороной продолжаются.

Издание отмечает, что Украина срочно ищет способ быстро ремонтировать поврежденные боевые танки западного образца. По информации журналистов, ВСУ получили от Польши 14 танков Leopard A4, но восемь прибыли в Украину уже поврежденными.

Немцы хотели помочь решить вопрос с обслуживанием танков Leopard и выступили с предложением построить специальный центр для ремонта ближе к границе с Украиной.

Центр должны были открыть еще в мае 2023 года совместными усилиями немецких оружейных концернов Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а также польской компании PGZ.

По сообщениям источников немецкой газеты Handelsblatt, PGZ запросила цену за свои услуги в десять раз выше обычной.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия передаст Украине еще больше вооружения.

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#Украина #Германия #Польша #Танки