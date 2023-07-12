Не только Германия: еще одна страна передаст Украине свое мощное ПВО

Небо Украины стане еще безопасней

Стали известны подробности новой военной помощи от Норвегии, которая была объявлена во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства страны.

Так, помимо тысячи минидронов государство решило передать для ВСУ еще и несколько ЗРК NASAMS.

"Правительство решило передать Украине пакет поддержки NASAMS, который включает два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части", – говорится в сообщении.

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, это обеспечит выносливость и повысит эффективность уже переданных Украине средств противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что весной 2023 года Норвегия уже передавала Украине свои ЗРК NASAMS. Тогда в нашу страну отправилось два полностью укомплектованных взвода этой техники. С тех пор данное ПВО успешно применяется нашими военным.

Напомним, что это не единственная система ПВО, которую Украина получит после саммита НАТО. Германия уже официально объявила о передаче своих "Patriot". О том, какие еще страны и какую технику передадут нашему государству вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.