У ВСУ есть успехи как в наступлении, так и в обороне: свежие карты боев

ВСУ также успешно отражают попытки врага атаковать

Контрнаступление ВСУ вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями продолжается, при этом наши защитники также удерживают позиции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем суточном отчете.

Бои в Харьковской и Луганской областях

За минувшие сутки враг продвинулся в районе Котляровки, также у врага были безуспешные попытки наступления вблизи Новоселовского.

При этом враг не смог закрепиться в Торском и провел попытки штурма вблизи Веселого (31 км к югу от Кременной).

Бои в Донецкой области

ВСУ продолжают наступление к северу и югу от Бахмута. Успехи у украинских военных есть в направлении Белая Гора-Андреевка (10-12 км юго-западнее Бахмута) и Белая Гора-Курдюмовка (12-13 км юго-западнее Бахмута).

Бои за Бахмут

Российские источники писали 12 июля, что ВСУ смогли занять трассу Е40 Бахмут-Славянск. Также были сообщения об атаках наших военных на юго-западную окраину Берховки.

В то же время оккупанты пытались штурмовать в районе Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута), к востоку от Орехово-Василовки, вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки), Победы (32 км юго-западнее Авдеевки) и Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

Бои в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ продолжают наступление на западе Донецкой области, также есть продвижение на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

В Генштабе подтвердили информацию о том, что ВСУ нанесли удар по гостинице в оккупированной Запорожской области, где находился штаб 58-й общевойсковой армии.

Бои в Запорожской области

Кроме того, украинские военные закрепляются на левом берегу Херсонской области в районе Антоновского моста.

Бои в Херсонской области

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за первую неделю июля.