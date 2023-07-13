Германия передаст ВСУ суперсовременные бронебойные снаряды: в чем их особенность

За счет использования нового пороха, DM73 обладает повышенными показателями поражения и энергии

Германия заказала современные бронебойные подкалиберные боеприпасы DM73, которые используются в танках Leopard 2. Часть из них будут переданы Украине.

Об этом сообщает Europäische Sicherheit und Technik.

Бюджетный комитет ФРГ одобрил проект министерства обороны по закупке боеприпасов, часть из которых, на сумму 203,1 млн евро, предназначена для Украины.

В частности минобороны Германии приобретет 120-мм танковые боеприпасы DM73/DM63A1, около трети из них передадут Украине. Согласно плану, вооружение должно быть изготовлено и передано получателю до 2025 года.

DM73 – это немецкий бронебойный подкалиберный боеприпас, разработанный в 2021 году оборонной компанией Rheinmetall. Его называют одним из лучших танковых боеприпасов в мире.

Информации о DM73 в открытом доступе немного, известно, что он является модификацией снаряда DM63. В частности в нем используется новый с большей энергетикой. Это дало возможность увеличить и дальность и скорость полета поражающего элемента.

Бронебойный подкалиберный боеприпас 120-мм DM63

"DM73 имеет точно такой же сердечник, что и DM63, который сейчас находится на вооружении, мы работали только над новым порохом, главным образом, чтобы увеличить дальность ведения огня, а не улучшить бронебойные качества", — рассказал старший вице-президент BU Weapons and Munition Кристоф Хенсельманн.

Ожидается, что бронебойные характеристики DM73 за счет нового пороха возрастут.

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Боеприпас способен поражать все современные бронированные цели. Его сердечник разрабатывался специально для преодоления динамической защиты, в том числе 4С22 "Контакт-5", которыми сейчас оснащаются российские танки, пишет "Милитарный".

Снаряд рассчитан на применение из удлиненной танковой пушки RH120 L55, которая устанавливается на танки Leopard 2A6.

Сердечник DM73 изготовлен из вольфрамового сплава WSM IV. Его вес составляет всего 5 килограммов, длина – 685 мм, а диаметр – 26 мм.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Джо Байдена за решение о передаче Украине кассетных боеприпасов и пояснил, почему они так нужны ВСУ.