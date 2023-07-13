Не только на Бахмутском направлении: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ (карта)
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В то же время враг стягивает резервы
Украинские военные успешно продвигаются на Бахмутском направлении Донецкой области, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях Запорожской области.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
По его словам, в Запорожской области у наших защитников есть успехи на двух участках в районе города Орехов.
"На направлениях Новоданиловка — Широкая Балка, Новотокмачка — Новопокровка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — уточнил спикер.
На Юге страны наши военные продолжают обустраивать занятые позиции, но при этом продвигаются вперед.
Что касается Бахмута, то там ВСУ продвигаются севернее и южнее города.
В то же время противник активизировался на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Оккупанты стягивают туда резервы, но ВСУ отражают атаки.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе поделились хорошими новостями сразу с двух участков фронта.