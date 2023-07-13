Испытания на "Циклоне" россия пыталась проводить в 2021-2022 годах, но безуспешно

Новый российский корабль "Циклон" для нанесения ракетных ударов по Украине, которым уже похвастались пропагандисты, дважды не прошел испытания. "Новинка" стала очередной пропагандой рф и картинкой для устрашения.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Это очередной пропагандистский трюк от россиян. Потому что они включили в состав ВМФ рф корабль, который не отвечает всей процедуре", — сказал он.

Как заявляли в росСМИ, корабль "Циклон", торжественно презентованный 12 июля, имеет на борту установки для пуска восьми крылатых ракет "Калибр". Его представили как первый за последние 25 лет корабль, прошедший на Керченском судостроительном заводе полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

Однако Плетенчук добавил, что испытания на "Циклоне" россия пыталась проводить в 2021-2022 годах, но безуспешно.

"Но они ставят его в строй. Потому что им нужна картинка, что они что-то запустили, что-то возродили, пополнили свой флот. Однако корабль, основная задача которого — запуск крылатых ракет, ни одного пуска крылатых ракет не осуществил", — отметил спикер.

Что пишут в сети

Пользователи соцсетей уверены, что вскоре новое "корыто" россиян отправится вслед за крейсером "Москва", если, конечно, оно все же будет использоваться, а не существовать ради "картинки".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2022 года флагман Черноморского флота россии корабль "Москва" был поражен двумя ракетами "Нептун", после чего он пошел ко дну. Корабль, которым гордились россияне, затонул во время буксования в оккупированный Севастополь. Половина экипажа на "Москве" состояла из срочников. Речь идет о примерно 300 солдатах. Как минимум 37 членов экипажа затонувшего ракетного крейсера погибли. Количество пропавших без вести — неизвестно.