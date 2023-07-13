Мир в обмен на территории и сокращение поставок оружия: СМИ узнали о тревожных идеях США

Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции дважды возвращался к теме возможного обмена временно оккупированных территорий на безопасность

На саммите НАТО в Вильнюсе делегация США намекнула команде президента Украины Владимира Зеленского, что если Украина будет требовать "слишком активно и много", то Соединенные Штаты могут пересмотреть номенклатуру и объемы военной помощи.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что у некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории.

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"То есть если Украина отвоюет значительные и стратегически важные площади, то к концу 2023-го или в начале следующего года Вашингтон станет подталкивать ее к мирным переговорам с москвой в надежде добиться от Киева отказа как минимум от части уже оккупированных россией земель в обмен на вступление в НАТО", — сказано в статье.

Издание обратило внимание, что Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции дважды возвращался к теме возможного обмена временно оккупированных территорий на безопасность. Оба раза он подчеркивал, что такой поворот событий неприемлем ни для него, ни для украинского народа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны запада не онлайн-магазин Amazon, чтобы предоставлять Украине вооружение по первому требованию. Он добавил, что хотел бы видеть хоть немного благодарности за помощь.