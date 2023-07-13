РПЦ снова передаст пленных украинских военных Венгрии: детали от СМИ

российская сторона готова передать от 10 до 15 украинских солдат

РПЦ передаст Венгрии еще одну группу украинских военнопленных, однако как и в первый раз произойдет это без участия и согласования Украины.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Также эту информацию в комментарии "24 каналу" подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По данным собеседников "РБК-Украина", с 8 по 11 августа в россию должны отправиться представители венгерского правительства, чтобы обсудить вопрос передачи военнопленных, которые якобы имеют "венгерское происхождение".

"Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", — отмечает источник.

Ожидается, что от россии в переговорах будет принимать участие митрополит волоколамский Антоний, который занимается внешними церковными связями московского патриархата.

При этом у Венгрии нет списка военнослужащих, которых они хотят забрать из плена. Список составит российская сторона, которая уже начала поиски и отбор закарпатцев среди пленных. Ожидается, что в него войдут от 10 до 15 украинских солдат.

"Требование венгров – венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование бесспорно – венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", – добавил собеседник.

Напомним, что о первом факте передаче Венгрии пленных украинцев стало известно в начале июня. Тогда сообщалось о передаче как минимум 11 наших защитников. В Офисе президента Украины эти события назвали попыткой Будапешта отбелить свою репутацию. Позже Украина смогла вернуть некоторых пленных из Венгрии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал ужасные подробности нахождения украинских пленных в Венгрии.