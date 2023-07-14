В ВСУ рассказали, как россияне используют "капризы" погоды при обстрелах

Непогода вносит свои коррективы в ход войны

Оккупанты пользуются ухудшением погоды в Украине в своих целях. В частности, непогода помогает их ракетам и дронам обходить украинские системы ПВО.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, из-за высокой облачности бойцам украинских Воздушных сил намного тяжелее вести прицельный огонь по вражеским объектам.

В связи с этим, подчеркнул Игнат, враг использует не только темное время суток, но и "капризы" погоды.

В то же время представитель ВСУ добавил, что плохая погода не сильно влияет на работу крылатых ракет и "Шахедов", так как они летят по заданному маршруту. Помехой для них могут стать сильный боковой ветер или обледенение с перепадом температур.

"Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", – сказал Игнат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты в ночь на 14 июля снова нанесли удар по Украине с воздуха. На этот раз они запустили ударные дроны по Одесской и Днепропетровской областях.