Украину готовы защищать все больше стран: Ермак озвучил приятные новости

Декларация предусматривает помощь Украине в завершении войны

Кроме участников "Большой семерки", к общей декларации поддержки Украины присоединились еще 10 европейских государств.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"К общей декларации поддержки Украины, которая была согласована G7, на сегодня присоединились Дания, Испания, Голландия, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия", — написал он.

Как известно, декларация, в которой говорится о предоставлении долгосрочных гарантий безопасности Украине, была подписана 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Изначально под ней поставили подписи лишь участники G7.

В данную декларацию входят меры по помощи Украине в защите и предотвращению новой агрессии. В частности, речь идет о поставках оружия и немедленных консультациях, чтобы обеспечить ВСУ всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Также в документе был призыв к привлечению рф к ответственности за агрессию.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Кремле уже начали угрожать из-за гарантий от G7 для Украины.