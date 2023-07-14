По всей Украине объявлялась воздушная тревога : что известно

Угроза исходила из района аэродрома Саваслейка

Во всех областях Украины раздаются сигналы воздушной тревоги. В сети сообщают о ракетной опасности из-за взлета российской авиации. По данным мониторинговых пабликов на территории рф засекли взлет самолета МиГ-31, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинджал".

В воздушных силах уже официально подтвердили вышеуказанную информацию.

"Вся Украина – ракетная опасность. Вылет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении.

Обновлено: по данным мониторинговых сообществ запусков ракет не обнаружено.

19:06 По всей стране пошли отбои сигналов воздушной тревоги. Они раздавались около 30 минут.