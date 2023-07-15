Война — день 507: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, однако не с "отрицательным успехом". ВСУ продолжают теснить оккупантов под Бахмутом, а те, в свою очередь, пытаются закрепиться и усилиться на направлении Купянска и Лимана. Несмотря на то, что украинское контрнаступление идет с большим трудом, но на западе начинают говорить, что существенного успеха ВСУ достигнут в ближайшее время. Вместе с тем российский воздушный террор продолжается и все новые гражданские объекты подвергаются ударам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили беспилотники с южного направления. В Николаевской области слышали работу ПВО

О том, что происходило 12 июля, читайте в материале: Война — день 504: ВСУ меняют тактику контрнаступления, а в Литве идет второй день саммита НАТО

Информацию за 13 июля смотрите по ссылке: Война — день 505: ВСУ давят на юге и продвигаются у Бахмута

С данными за 14 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 506: ВСУ получили новые боеприпасы и постепенно продвигаются