Ночь снова была неспокойной: враг ударил "шахедами" по Украине, есть разрушения (фото)

Пострадал мужчина

В ночь на субботу, 15 июля, россияне снова атаковали Украину "шахедами". Под удар попали окраины Запорожья, также три дрона-камикадзе были сбиты силами ПВО в Николаевской области.

Как сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, минувшей ночью россияне дважды атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

"В результате ранения получил 62-летний мужчина", — отметил он.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь с 14 на 15 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты три дрона-камикадзе типа "Shahed 136/131".

Как уточнил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, в одном из районов Запорожья россияне повредили инфраструктурный объект. Кроме того, в четырех многоэтажных домах вылетели окна.

"К сожалению, есть пострадавший человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение", — добавил он.

Последствия удара в Запорожье

Пострадал инфраструктурный объект

Ранее "Телеграф" рассказывал, что враг атаковал Украину дронами и в ночь на 14 июля, в ряде областей погремели взрывы.