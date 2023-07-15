Сосредоточили силы на одном направлении: в ВСУ рассказали о самой горячей точке на фронте

В ВСУ россказали, как обстоят дела на фронте

Даже несмотря на украинское продвижение на ряде направлений, оккупанты местами продолжают предпринимать попытки наступления.

Как проинформировал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, в первую очередь речь идет о востоке Украины.

По его словам, всего за предыдущие сутки российские войска предприняли 16 попыток атаковать позиции ВСУ, из них 14 были на Марьинском направлении. В этом районе действуют "штрафные" подразделения "Шторм Z", созданные российским минобороны по образу ЧВК "Вагнера".

Шершень отметил, что представители этого подразделения "получили на орехи" на участке Марьинка — Александровка.

"Продолжается разноплановая работа, в частности по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в ВСУ не исключают, что россияне вскоре могут покинуть Бахмут из-за успехов украинских защитников на этом направлении.