У ВСУ есть ограниченные территориальные завоевания: свежие карты боев
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Российские силы наиболее активны на Купянском и Лиманском направлениях
Полномасштабная война в Украине продолжается 508-ой день. ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов, а также осуществили ограниченные территориальные завоевания на южном фланге Бахмута. Оккупанты тем временем попытались наступать на линии Донецк-Авдеевка.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
Луганская область
Российские войска вели наступательные операции и осуществили ограниченные территориальные завоевания в районе Сватово. За последние сутки захватчики продвинулись вперед в Новоселовском (16 км к северо-западу от Сватово) и занимают укрепленные позиции вдоль железной дороги в районе населенного пункта.
По данным российского источника, ВСУ вели наступательные операции в районе Кременной, но не продвинулись в этом районе. В то же время оккупанты вели наступательные операции в районе Кременной и добились ограниченных территориальных успехов.
Как сообщили в Генштабе, российские войска попытались наступать к востоку от Новосадово (17 км к северо-западу от Кременной), к западу от Диброва и к востоку от Веселого (30 км к югу от Кременной), но безуспешно.
Один из российских блогеров утверждал, что оккупанты продвинулись в районе Торского и в лесах возле Кременной.
Донецк
Украинские силы добились ограниченных территориальных успехов на южном фланге Бахмута. По словам одного из российских блогеров, ВСУ продвинулись в районе Андреевки (10 км к югу от Бахмута) и форсировали Северский Донец — Донбасс.
Другой российский источник утверждал, что украинские силы продвигались в направлении Курдюмовка (15 км к юго-западу от Бахмута).
Представитель украинской Восточной группы войск полковник Сергей Череватый отметил, что украинские силы сохраняют инициативу на бахмутском фронте.
Российские военные безуспешно контратаковали под Берховкой, а украинские силы смогли сохранить свои позиции. В то же время они продвинулись к югу от Берховского водохранилища.
По данным Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в н. п. Первомайское (11 км к западу от Авдеевки), Марьинка (23 км к юго-западу от г. Донецк) и Новомихайловский (29 км к юго-западу от г. Донецк).
Запорожская, Херсонская и Николаевская области
Украинские силы продолжали контрнаступательные операции вдоль западной границы Донецка и восточной части Запорожской области идобились ограниченных успехов.
Российские блоггеры утверждали, что ВСУ осуществили ограниченное наступление к северо-востоку от н. п. Работино (12 км к югу от Орехова).
В то же время российские источники заявляют, что украинские силы продолжают действовать на восточном (левобережье) Херсонской области в районе Антоновского моста и не заявляли о каких-либо продвижениях россии или Украины в этом районе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские захватчики скапливают мощную группировку на одном из направлений.