"Сейчас нет другого способа": в ВСУ объяснили, почему не сбивают российские цели подальше от городов

Для эффективной обороны нашего неба страну следует взять в кольцо средствами ПВО

Российские ракеты и дроны иногда даже будучи сбитыми представляют опасность для украинцев, но ВСУ пока не могут сбивать их дальше от городов. Ведь, если это сделать, то оккупантам будет легче находить пробелы в нашей противовоздушной обороне.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он объяснил, что для эффективной обороны нашего неба страну следует взять в кольцо. Однако пока у Украины нет достаточного количества средств, чтобы сделать это.

"Средства ПВО разные — среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры — его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила", — сказал он.

Поэтому Силы обороны размещают свои ЗРК и другие системы возле отдельных населенных пунктов, чтобы создать кольцо. По словам Игната, по возможности средства ПВО располагают как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели.

"Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, кроме как ставить средства ПВО ближе к населенным пунктам", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 июля столицу атаковали российские дроны. ПВО сбила все вражеские цели, но их обломки упали на жилые дома, ранив мирных граждан.