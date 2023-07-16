"Сделка аморальная, но неплохая": Арестович высказался о вариантах завершения войны в Украине (видео)

У Украины может возникнуть нехватка оружия для возвращения своей территории силовым путем, говорит экс-советник ОПУ

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военно-политические цели Украины и Запада сильно отличаются в вопросе восстановления территориальной целостности.

Как рассказал он в разговоре с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной, лишь благодаря западному оружию Украина находится в том положении, в котором есть сейчас, а не обороняется где-то возле Закарпатья.

По его словам, несмотря на это Запад ведет Украину по "коридору к конкретному результату" из-за чего могут возникать конфликты, так как наша страна имеет конституционное обязательство освободить всю свою территорию.

Арестович добавил, что вариантов выхода из этой ситуации всего три — согласиться на вариант Запада или же добиваться своего, на что может не хватить ресурсов, оружия и военной техники. Третьим вариантом является завершить войну и вступить в НАТО по варианту ФРГ-ГДР, то есть часть Украины станет членом Альянса и озвучит намерения вернуть оккупированные территории невоенным путем, но при этом признает там российскую администрацию.

"В принципе, пока нас никто не слышит, и мы с вами одни, — это очень неплохая сделка. Она в некоторой степени аморальна, но очень неплохая", — сказал он.

При этом Арестович добавил, что считает такую сделку аморальной, не только потому, что в оккупации останутся люди, но и потому, что военные преступники не будут наказаны, а часть санкций с россии будут сняты.

По словам экс-советника ОПУ, он больше всего убежден, что на самом деле ситуация все же пойдет по четвертому варианту, который предусматривает внутренний российский переворот, вследствие чего путин потеряет власть.

Заявление Арестовича с 32:20

Как сообщалось ранее, тема вступления Украины в НАТО "по частям" звучит не в первый раз. Так в мае о такой вероятности говорил бывший специальный представитель США в Киеве Курт Волкер, а позже заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.