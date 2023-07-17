Россияне активизировались на одном из направлений фронта: свежие карты боев

Склоки в военном командовании россии ослабляют их наступательный потенциал

Идет 509-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 16 июля украинские силы вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись на 1 км на Бердянском направлении, а также в районе Бахмута. Россияне увеличили темпы своего наступления на линии Купянск — Сватово.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

В Генштабе Украины сообщили, что россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 20 боевых столкновений.

"Очевидный кризис в российской цепочке командования и соответствующие моральные последствия, которые он может вызвать, вероятно, снизят возможности россии по проведению тактических наступательных операций, которые имеют решающее значение для гибкой российской обороны на юге Украины", — отметили аналитики.

Оккупанты продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк и не продвинулись вперед. Украинские воины вели контрнаступательные операции в районе западной границы Донецка и восточной части Запорожья и добились успехов.

Обратите внимание! На Крымском мосту снова взрывы: оккупанты пишут об отсутствии одного из пролетов (фото и видео)

Луганская и Харьковская области

Российские войска вели наступательные операции на рубеже Купянск — Сватово и не продвинулись16 июля. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отражали атаки россиян южнее Новоселовского и Масютовки. Ураинские военные заявили, что враг ведет активные наступательные действия на Купянском направлении, а украинские войска там обороняются. Оккупанты, вероятно, увеличили темпы своего наступления на линии Купянск — Сватово, чтобы сковать там существующие украинские силы или отвлечь дополнительные силы ВСУ на этот участок фронта.

Луганская и Харьковская области

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Кременной и по состоянию на 16 июля немного продвинулись. На кадрах с геолокацией видно, что они добились незначительных успехов к западу от Берестова. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки российских наземных войск восточнее Веселого.

Донецкая область

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвинулись 16 июля. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши воины продолжают наступление в районе Бахмута и защищают новые позиции на флангах города. Россияне продолжали атаковать там, и не продвинулись 16 июля. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наземные атаки в районе Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска пытаются построить дополнительные оборонительные укрепления для защиты Бахмута.

Бахмутское направление

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк и не продвигались 16 июля. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты провели безуспешные наземные атаки вблизи Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

Донецкая область

"Южная ось"

Украинские силы вели контрнаступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной части Запорожской областей и по состоянию на 16 июля добились успехов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 15 июля, видно, что Силы обороны продвинулись к северо-западу от Старомайорского. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска пресекли попытку россиян восстановить утраченные позиции в северной части Старомайорского. Официальный представитель Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень сообщил, что ВСУ продвинулись на один километр в на Бердянском направлении.

Запорожская область

Как сообщили в Генеральном штабе Украины, украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении.

Херсонская и Николаевская области

Как ранее сообщал "Телеграф", спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему ПВО не сбивает российские цели подальше от городов.