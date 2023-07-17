Над одной из опор было видно густой дым: видео первых минут после взрыва на Крымском мосту

Оккупанты называют взрывы на мосту "чрезвычайным происшествием"

В районе трех часов ночи 17 июля на Крымском мосту прогремели мощные взрывы, после чего оккупационные "власти" полуострова сообщили о приостановлении движения авто и поездов по нему.

Российские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены первые минуты после происшествия.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как над Крымским мостом поднимается дым. При этом какие-либо серьезные разрушения рассмотреть на видео предоставляется возможным.

"Власти" оккупированного полуострова спустя время подтвердили, что "чрезвычайное происшествие" произошло в районе 145-й опоры моста. В связи с инцидентом туристов и жителей Крыма просят выбирать маршрут в объезд через другие оккупированные территории Украины.

По неподтвержденной информации, при взрывах на мосту погибли два человека.

Также в СМИ появилась информация о том, что после ночных событий президент россии владимир путин созывает экстренное заседание Совета безопасности.

Ранее "Телеграф" писал о том, как россияне отреагировали на события на Крымском мосту ночью 17 июля.