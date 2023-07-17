Теперь осталось получить истребители: в ВСУ поделились хорошими новостями по поводу F-16

Следом за первой группой пилотов начнут обучать и вторую

Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение управлению истребителями F-16.

Как заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, первая группа наших военных уже отправилась в Европу на подготовку.

По словам Игната, для тренировок Украине предоставили десятки площадок. Он подчеркнул, что данная группа не будет последней и вскоре на обучение отправится еще больше пилотов.

"Это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах… Ждем, первая группа выехала, вслед будет вторая", — рассказал он.

Представитель ВСУ добавил, что у Украины нет возможности отправить на переобучение сразу всех пилотов.

При этом он не уточнил, где именно будет проходить подготовка наших военных.

Ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, вероятно, будут поставлять Украине из запасов европейских государств.