Теперь осталось получить истребители: в ВСУ поделились хорошими новостями по поводу F-16
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Следом за первой группой пилотов начнут обучать и вторую
Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение управлению истребителями F-16.
Как заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, первая группа наших военных уже отправилась в Европу на подготовку.
По словам Игната, для тренировок Украине предоставили десятки площадок. Он подчеркнул, что данная группа не будет последней и вскоре на обучение отправится еще больше пилотов.
"Это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах… Ждем, первая группа выехала, вслед будет вторая", — рассказал он.
Представитель ВСУ добавил, что у Украины нет возможности отправить на переобучение сразу всех пилотов.
При этом он не уточнил, где именно будет проходить подготовка наших военных.
Ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, вероятно, будут поставлять Украине из запасов европейских государств.