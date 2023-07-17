Будет ли россия бомбить энергообъекты Украины? Озвучен прогноз со сроками

россия не изменит свою тактику перед стартом отопительного сезона

Осенью удары россиян по энергетическим объектам Украины возобновятся.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, при этом последствия обстрелов не должны быть такими, какими были прошлой осенью, так как наша система ПВО будет более подготовлена.

"Но вопрос здесь в том, что те средства ведения войны, в частности в воздушном пространстве, которые нам передают союзники — по сути, ставят нашу систему ПВО в большую зависимость от возможностей наших партнеров и союзников, а не от собственных возможностей. Очевидно, наших союзников пополнять БК в эти системы, а также проводить их качественное и всестороннее техническое обслуживание", — сказал эксперт.

Он отметил, что на ситуацию в пользу Украины также может повлиять передача истребителей, которые помогут защищать страну от обстрелов дальнобойным высокоточным оружием.

"Ибо без западных самолетов — это один уровень нашей ПВО. И совсем другой уровень — когда у нас появятся самолеты западного производства. Но я все же считаю, что во время этой зимней кампании будет делаться акцент собственно на наземных средствах ПВО", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам анонсировали проблемы со следующим отопительным сезоном.