"Пусть горят в огне": СБУ задержала предателя, сливавшего данные о кафе в Краматорске (фото)

Информатором ФСБ оказался местный житель

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информатора, который отчитывался перед оккупантами за последствия теракта в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сотрудниками украинской контрразведки был задержан агент ФСБ, собиравший разведданные о последствиях ракетного удара рф по кафе в центре Краматорска 27 июня.

"Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город. Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения. Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины", — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что кроме указанного факта, предатель скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города. Эту информацию оккупанты хотели использовать в планировании своих новых ударов. Однако, информатор был задержан на горячем.

"По данным следствия, информатором ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграмм-каналах. Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления", — сообщает СБУ.

Напомним, что в результате российского удара по Краматорску вечером 27 июля погибли 12 гражданских и 65 человек получили ранения разной степени. Самым молодым жертвам – сестрам-близнецам Анне и Юлии Аксенченко – было 14 лет, а самой старшей – 30 лет.

"Телеграф" побывал на месте трагедии и показал, как сейчас выглядит уничтоженное россией кафе в Краматорске.