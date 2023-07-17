Чеченцы устроили эпичную засаду на оккупантов: в сети указали на интересный момент (видео)

Никто из врагов не выжил

В Белгородской области рф продолжаются боевые действия. Украинские разведчики опубликовали новое видео с фронта. И хотя официально место событий не называется, в сети утверждают, что они разворачиваются именно в "БНР" (Белгородская народная республика — шутливое название Белгородской области рф, которое дали ей в сети).

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, на официальной странице пресс-службы ГУР МОУ появилось видео, на котором запечатлена работа диверсионной группы чеченских воинов. Бойцы устроили засаду и расстреляли грузовик оккупантов, уничтожив его вместе с экипажем.

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожены военная техника и личный состав рашистов", — говорится в сообщении.

Как мы уже писали выше, место событий официально не называется, но известный украинский блогер Сергей Стерненко утверждает, что кадры были сняты в Белгородской области рф.

"Ичкерийские диверсанты уничтожают российский военный грузовик на территории БНР", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 июля не задалось у россиян и в оккупированном Крыму. Там снова неизвестные взорвали Крымский мост.