Оккупанты перешли в наступление крупными силами: на одном из направлений обострилась ситуация

Оккупанты стягивают дополнительные силы для остановки контрнаступления ВСУ

Ситуация на восточном участке фронта остается сложной, а на Купянском направлении оккупанты и вовсе начали наступление крупной группировкой войск.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, об этом рассказал генерал-полковник Александр Сырский во время встречи с командирами передовых подразделений.

"Враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление вглубь наших боевых порядков", — отметил он.

Кроме того, Сырский сообщил, что оккупанты также стягивают дополнительные силы к Бахмуту, чтобы остановить продвижение украинских военных. При этом, основной частью этих подкреплений являются подразделения воздушно-десантных войск.

"Все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжению наступательных действий и удержанию оперативной инициативы на нашей стороне", — добавил Сырский.

Как сообщалось ранее, в ВСУ накануне сообщили о частичном освобождении села Старомайорское, что в Донецкой области неподалеку от админграницы с Запорожской областью.