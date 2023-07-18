Всегда хотят знать больше: в США рассказали, когда бойцы ВСУ смогут применить "Абрамсы" на поле боя

В Пентагоне рассчитывают, что осенью боевые машины уже будут в Украине

Украинским военным скорее всего понадобятся "считанные недели" для того, чтобы завершить подготовку по управлению американскими танками M1 Abrams.

Как информирует официальное издание военных США Stars and Stripes, около 200 украинских военных начали тренировки в немецкой Баварии.

При этом инструкторы убеждены, что "вскоре" танкисты завершат свою подготовку и будут готовы применять "Абрамсы" против российских оккупантов на поле боя.

"Мы продолжаем обучать украинские вооруженные силы использованию все более и более совершенных систем вооружений и мы продолжаем удивляться тому, как быстро они адаптируются", — рассказал официальный представитель Европейского командования США капитан Уильям Спикс.

Представители Пентагона отметили, что украинские военные постоянно хотят узнать больше всяких мелких деталей о технике и особенностях ее применения.

Ожидается, что примерно через неделю экипажи завершат индивидуальную подготовку и перейдут к отработке маневров в составе взводов и рот.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года в США официально подтвердили свое решение поставить Украине 31 танк M1A1 Abrams вместо версии M1A2. Это позволит передать их быстрее, поскольку Пентагон нацелен на то, чтобы в Украину они попали уже осенью.