Битва армий дронов. Достигнет ли Украина преимущества над россией

Эксперты говорят о новых угрозах со стороны рф, однако оценки потребностей ВСУ несколько расходятся

ВСУ имеют серьезные успехи в применении беспилотных летательных аппаратов против российских оккупантов, однако вопрос обеспечения украинской армии дронами разных типов остается открытым.

А между тем в россии заявили о наращивании производства БПЛА в 50 раз (в частности, речь идет о запуске завода по изготовлению "Ланцетов"). Следовательно, запуск оккупантами беспилотников по Украине может нанести еще больший вред и привести к росту числа жертв.

Поэтому возникают определенные сомнения, будет ли в дальнейшем Украина иметь преимущество над рф, а в публичной плоскости все чаще звучит критика центральных и местных властей относительно расходования средств на дороги, музеи, стадионы и т.д. вместо развития беспилотной компоненты обороны.

С каким новым риском столкнулась Украина

По мнению руководителя цифровой трансформации НАПК Станислава Гайдера, в этом контексте речь может идти даже о судьбе победы в войне.

"Пока племена (русские — Авт.) быстро учатся, мы все больше начали заказывать рестораны на празднование дня победы. Делаем дороги, покупаем цветники, наверное, кто-то ко Дню города готовится. Конечно, трудно не согласиться с тем, что люди измучились и нужно как-то перезапускаться, но есть одно "но". Оккупанты в 3-5 раз превышают нас по изготовлению БПЛА, вопрос ракет и вообще в уныние приводит в контексте прихода осени. Поэтому нужно перестать праздновать, когда на россии какой-то киоск горит, а критически оценивать события и направлять всю энергию в единую цель — все, что может помочь армии. Все, что может помочь Украине", — написал Гайдер на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что с каждым месяцем в Украине "все больше признаков того, что мы вылетаем в некую иллюзию". "Поэтому советую каждому снять розовые очки, потому что если вы мыслями и действиями не с армией, то сами понимаете, что будет дальше", — отметил Станислав Гайдер.

Определенный скепсис относительно производственного потенциала россии выразил военный эксперт Александр Коваленко, комментируя заявления российских пропагандистов о массовом создании упомянутых выше "Ланцетов".

Сюжет на российском канале он назвал иранским методом "преувеличения и приукрашивания масштабов в российской реализации".

"Ланцет" действительно стал бичом зоны боевых действий. Это проблема, которую очень трудно решить имеющимися средствами и обеспечить 100% противодействие ему. Но благодаря этому репортажу становится понятным, что масштабы производства "Ланцетов" гораздо ограниченнее, чем могло показаться на первый взгляд. Они ограничены по времени и количеству производимой продукции. А сами производственные процессы – это ручной труд. С другой стороны, этот репортаж демонстрирует то, что в россии уделяется особое внимание производству баражирующих боеприпасов на медийном уровне. И появление его на "россия-1" явно говорит о попытке привлечь дополнительные инвестиции", — отметил эксперт.

Чем отвечает Украина в гонке вооружений БПЛА

В свою очередь вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что Украина продолжает наращивать отечественную армию дронов, несмотря на нехватку публичной информации о подробностях и количественном составе средств разведки и поражения.

"Вчера сеть разорвало видео по производству российских дронов "Ланцет". А сегодня Крымский мост разорвали морские дроны. И так будет по каждому виду дронов. Лучше действовать, не палить фото собственных производств и обеспечивать Силы обороны. Производство уже выросло, по некоторым категориям больше, чем в 100 раз, если сравнивать с прошлым годом. Дронов нужно еще больше. И будет", — заявил чиновник накануне.

Отметим, в июне Федоров сообщал журналистам, что за более чем 11 месяцев существования проекта "Армия дронов" (начатого Генштабом вместе с Минцифры и Госспецсвязи), за средства United24 приобрели 3 864 комплекса БПЛА. Сумма заключенных контрактов на прошлый месяц составила более 4,3 млрд гривен.

Он добавил, что по результатам первого этапа проекта центры подготовки операторов БПЛА научили 10 тысяч военных управлять "крыльями" за 10 месяцев. В рамках второго – пройдут профессиональную подготовку еще 10 тысяч пилотов БПЛА.

Отметим, в прошлом месяце известная волонтер и руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская указывала, что имеющаяся БПЛА-техника закрывает лишь 10% потребностей ВСУ. При этом потребность ВСУ, по ее оценкам, составляет примерно 24 тысячи беспилотников, а ежедневно военные на фронте теряют 300-400 дронов.

В Минобороны на это резонансное заявление волонтера отреагировали сдержанно. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона говорила следующее:

"Министерство обороны закупает дроны по той нужде, которую нам формируют Вооруженные силы. То есть Министерство обороны (так законодательно урегулирован этот вопрос) не инициирует в данной ситуации. Все, что мы закупаем, — нам заказывают ВСУ. Они формируют потребность по тому, какой заказ у них есть в войсках, там есть целая процедура. И по этой потребности, которая сформирована Вооруженными силами, по дронам военного назначения полностью закуплена Министерством обороны. Все эти контракты есть, они заключены, все это поставляется".

По ее словам, нужно выяснять, о каких именно дронах идет речь, потому что есть дроны военного назначения и есть невоенного назначения.

"По дронам военного назначения потребность формируют Вооруженные силы, передают Министерству и оно ее полностью удовлетворяет. Более того, все эти контракты, которые заключены, военного назначения, в подавляющем большинстве почти до 100% доходит, за счет украинского производителя. Мы не будем говорить, что полностью, там есть небольшая часть еще другого производства, но следует отметить, что украинский производитель очень мощно сейчас работает. Это что касается дронов военного назначения", – отмечала Маляр.

Она добавила о дронах невоенного назначения: "Тут другие процедуры. И все, что не заказали ВСУ, мы не можем приобрести".

Какие "сюрпризы" Украина еще готовит оккупантам

Тем не менее, как видно из заявлений отечественных чиновников, понимание ситуации с БПЛА в кабинетах власти есть. Так, в прошлом месяце в интервью телеканалу CNN председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации, бригадный генерал Юрий Щиголь рассказывал, что в рамках программы "Армия беспилотников" Украина планирует закупить 200 тысяч дронов разных типов.

"Около 30 компаний в Украине уже серийно производят беспилотники, и наша цель – до конца года закупить до 200 тысяч. Пока мы подписали договоры на закупку 2 тысяч, и это всего на несколько недель. Еженедельно этот процесс расширяется", — сообщал Щиголь.

Он также уточнил, что на сегодняшний день украинскому войску нужны разные типы беспилотников.

"У каждого типа беспилотников абсолютно разное применение. Нужны как дешевые, так и дорогие дроны. И дроны с разными видами связи. Чем больше у нас моделей, чем больше у нас каналов связи, тем эффективнее будет наша работа", - подчеркивал глава Госспецсвязи.

Как сообщалось, в марте этого года Кабмин упростил бюрократические процедуры при создании украинских дронов. Согласно положениям постановления КМУ, украинские производители теперь смогут конкурировать с иностранными компаниями, ведь БПЛА будут производиться согласно условиям современного мира. Этим решением также упростили заключение контрактов, прием товара, допуск к эксплуатации и поставка фронту.

Также "Телеграф" сообщал, что в марте на вооружение ВСУ поступил первый беспилотный авиационный комплекс Shark, созданный отечественными разработчиками уже после начала полномасштабной войны с россией. Ожидалось, что всего наши защитники получат в ближайшее время 25 таких комплексов.