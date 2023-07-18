Человека придавило ракетой: полицейские показали драматичное видео первых минут атаки на Одессу

Полицейские напоминают о мерах безопасности во время воздушных тривог

В ночь на 18 июля российские оккупанты массировано атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136. Вражеские цели удалось сбить, но их обломки, падая на землю, ранили людей и повреждали дома простых украинцев.

В Патрульной полиции показали видео с бодикамер стражей порядка, которые первые пребывшими на место падения обломков.

На драматичных кадрах можно увидеть, как правоохранители, увидев отверстие в крыше одного из домов, поспешили на помощь и обнаружили в нем мужчину, которого придавила останком ракеты. Он не мог двигаться. Инспекторы не растерялись и вместе с соседями извлекли потерпевшего из-под обломков. Патрульные огородили место происшествия и по прибытии экипажа скорой помощи передали им раненого гражданина.

В описании к видео полицейские также напомнили украинцам:

не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги;

во время тревоги находитесь в укрытии;

следуйте правилам двух стен;

размещайтесь в месте, где нет окон;

не снимайте работу ПВО.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Вооруженных силах Украины отчитались о работе ПВО в Одессе и Николаеве, а также рассказали о последствиях на земле.