Человека придавило ракетой: полицейские показали драматичное видео первых минут атаки на Одессу
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Полицейские напоминают о мерах безопасности во время воздушных тривог
В ночь на 18 июля российские оккупанты массировано атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136. Вражеские цели удалось сбить, но их обломки, падая на землю, ранили людей и повреждали дома простых украинцев.
В Патрульной полиции показали видео с бодикамер стражей порядка, которые первые пребывшими на место падения обломков.
На драматичных кадрах можно увидеть, как правоохранители, увидев отверстие в крыше одного из домов, поспешили на помощь и обнаружили в нем мужчину, которого придавила останком ракеты. Он не мог двигаться. Инспекторы не растерялись и вместе с соседями извлекли потерпевшего из-под обломков. Патрульные огородили место происшествия и по прибытии экипажа скорой помощи передали им раненого гражданина.
В описании к видео полицейские также напомнили украинцам:
- не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги;
- во время тревоги находитесь в укрытии;
- следуйте правилам двух стен;
- размещайтесь в месте, где нет окон;
- не снимайте работу ПВО.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Вооруженных силах Украины отчитались о работе ПВО в Одессе и Николаеве, а также рассказали о последствиях на земле.