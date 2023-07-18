Почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы? Сырский и Маляр объяснили ситуацию

Удерживаемая врагом территории переполнена минами и оборонительными заграждениями

Сейчас контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не такими темпами, как хотелось бы и на это есть целый ряд причин. В текущих реалиях быстрый успех практически невозможен.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский в интервью BBC.

По его словам, на юге и на востоке Украины удерживаемая врагом территории переполнена минами и оборонительными заграждениями. У российских оккупантов есть много опорных пунктов.

"Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", – подчеркнул Сырский.

Генерал добавил, что у Украины есть одно явное преимущество над противником — "единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг другу".

Он также высказался насчет Бахмута, отметив, что возвращение этого города является для него делом сети.

"Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… поэтому мы просто обязаны вернуть его", – объяснил Сырский.

Плюс ко всему, украинцы с нетерпением ждут даже маленьких побед. Освобождение Бахмута будет иметь не только психологическое значение, но и откроет путь вглубь оккупированной части Донбасса.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что контрнаступление ВСУ замедляется из-за минирования. Технические моменты пока не позволяют провести разминирование на юге.

"рф готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", — отметила Маляр.

По ее словам, украинские военные сейчас уменьшают оборонный потенциал оккупантов.

"Украина не будет больше людей, чем рф, разминировать скорее невозможно, есть технические особенности и правила", — добавила замминистра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали о направлении, которое сейчас является самым горячим на фронте. Там российские оккупанты пытаются наступать, несмотря на успехи и продвижение украинских воинов.