Юрий Игнат рассказал, когда и как ПВО закроет от агрессора небо над Сумщиной

В ВСУ рассказали об обучении украинских пилотов и реальной угрозе от налаживания производства беспилотников "Ланцет" в РФ

Ряд приграничных регионов Украины страдает от ракетно-бомбовых ударов агрессора. В их числе – Белополье и другие населенные пункты Сумской области.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на вопрос "Телеграфа" о путях защиты Сумщины и других приграничных территорий.

— В Сумскую область [российские летательные аппараты] действительно залетают. И бьют управляемыми авиабомбами, вы это знаете. Хорошо, что эти УАБы не залетают далеко, но все равно беспокоят приграничные территории. Кроме того, Сумщина страдает от ударных беспилотников, и это действительно серьезная проблема: атакуют они ночью, мобильные огневые группы пытаются их сбивать, но ночью это делать сложно. Остается рассчитывать только на зенитно-ракетные комплексы, которые более или менее справляются с этой задачей в условиях плохой видимости, если БПЛА входят в зону их поражения, – очертил ситуацию в регионе Юрий Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, все понимают, что усиливаться нужно, и ПС делают все, что возможно:

— Люди часто задаются вопросом, можно ли по границе поставить ПВО и закрыть эту проблему. Очевидно, нельзя. Если бы могли, мы бы давно это сделали. Поэтому мы перешли к вопросу [истребителей] F-16. Если этот самолет будет в достаточном количестве — хотябы несколько первых эскадрилий, — это позволит существенно увеличить процент ущерба воздушным целям, которые осуществляют террористические атаки по территории нашей страны. Он сможет серьезно влиять на деятельность российской авиации, которая крутится вокруг наших границ. Так что ждем с нетерпением F-16, а пока многие страны помогают нам средствами ПВО.

Юрий Игнат отметил, что достижение договоренности в Вильнюсе о передаче нам самолетов — важный шаг, потому что до саммита НАТО все стояло на паузе и все ждали, когда наши пилоты выедут на учебу.

Спикер Воздушных сил опроверг распространенную в СМИ информацию, что украинские пилоты уже уехали переучиваться летать на F-16. По его словам, группа украинских летчиков отправится на обучение в конце лета.

В то же время, молодые украинские пилоты проходят подготовку в разных странах Запада — сначала наземную, затем — с переходом на тренировочные полеты на легкомоторных реактивных самолетах, возможно дальше — на истребителях.

— В разных странах – потому что мощностей для столь быстрого обучения большого количеству людей в одной стране нет. Должны понимать, что авиационная коалиция не зря создана, — подытожил Юрий Игнат.

Но не F-16 единственным, акцентировал пресс-секретарь Воздушных сил.

— У России есть "Кинжалы", а их F-16 не собьешь. Нам нужны Patriot и подобные системы ПВО, производство которых тоже наращивается, говорит он.

Юрий Игнат призвал не критиковать Запад по поводу недостаточности помощи:

— Все страны помогают нам как могут. Сейчас и страны ЕС, и Соединенные Штаты наращивают производство и боеприпасов, и зенитных ракетных комплексов, и ракет к ним. И производство Patriot тоже.

Он затронул тему российской пропаганды о мощном производстве в стране-агрессоре дронов-камикадзе "Ланцет".

— "Ланцеты" россия использовала в течение всей войны и по бронетехнике, и по средствам ПВО, так же, как и "Шахеды". Какая разница, где они их скручивают — в Иране или России. Единственное достижение – Иран сможет официально умыть руки и сказать: "Мы больше не поставляем дроны россии, мы белые и пушистые, смягчите нам санкции", – пояснил Юрий Игнат.

По его словам, если не будет изменений в геополитике, Россия будет продолжать сотрудничество с этой страной.

— Ожидать чего-то нового не стоит, — успокоил Юрий Игнат и добавил. — У нас тоже развивается отрасль авиации, мы знаем, что кроме обычных "мавиков" на фронте есть и другие наши беспилотники, и это направление мы будем наращивать, от этого есть мощный эффект.