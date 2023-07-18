СБУ поймала уже сотни граждан, снимавших работу ПВО и технику ВСУ: что им грозит

190 производств Служба уже направила в суд, подозреваемым грозит значительный срок заключения

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину работники Службы безопасности Украины (СБУ) объявили подозрение более чем 200 гражданам, которые фиксировали и обнародовали работу ПВО или перемещение военной техники ВСУ.

Об этом по информационному запросу "Телеграфа" сообщил начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Артем Дехтяренко.

"С самого начала полномасштабного российского вторжения СБУ постоянно выявляет и блокирует такой контент, документирует противоправную деятельность, проводит разъяснительную работу, принимает меры предупредительного воздействия на лиц, размещающих такого рода материалы, в частности, в социальных сетях и мессенджерах. Такая деятельность подпадает под признаки преступления, предусмотренного лишением свободы по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Наказание — срок от 5 до 8 лет", — проинформировал он.

По словам Дехтяренко, в целом же по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины за время полномасштабной войны следователи СБУ "уведомили о подозрении более 200 человек, в суд направлены обвинительные акты в отношении почти 190 человек".

Как сообщалось, на прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении администратору пропагандистского Telegram-канала Сергею Лебедеву (известнейшему под псевдонимом "Лохматый"), который был агентом ФСБ и корректировал ракетные удары рф по украинским городам.

Также "Телеграф" писал, как в июне этого года СБУ задержала мужчину, который скорректировал ракетный удар врага по кафе в центре Краматорска.