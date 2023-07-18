Собирают даже в гаражах: что нужно украинскому бизнесу для запуска производства дронов

90% изделий, уничтожающих оккупантов, были созданы частными мастерскими

Украинский частный бизнес обладает потенциалом производства БПЛА и оружия. Однако действующее законодательство содержит множество устаревших норм, ограничивающих развитие таких направлений производства.

Об этом сайту "Телеграф" рассказал Вадим Юник, председатель наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM и один из экс-руководителей ОО "Аэроразведка".

"Есть достаточно много проблем у производителей, мешающих работать с развязанными руками. Мы говорим, что дроны — фактически элемент оружия. Но в государстве до сих пор не существует полноценного закона об оружии, а также законодательного урегулирования, кто может заниматься его производством. Например, я делаю оснащение под пулемет. Могу его изготовить, но у меня нет никакого шанса этот пулемет заполучить (чтобы я физически снял с него размеры или чтобы мог официально поехать с военными на испытания и т.д.) Имеют такой доступ только государственные учреждения. Укроборонпром может получить (вооружение, продукцию двойного назначения. — Ред.), но частный сектор — нет", — отметил Вадим Юник.

Эксперт отмечает, что с начала полномасштабной войны 90% изделий, которые использовали на фронте и уничтожали оккупантов, были созданы частным сектором.

"На любом уровне — от официальных обществ (ООО) до "гаражей". Но у таких производителей нет полноценных прав работать. Это касается и производства боеприпасов, которые очень необходимы. Ведь в те же дроны FPV нужно что-то вставлять, чтобы оно взрывалось. Частный сектор просто не имеет права производить", — подчеркнул председатель наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM.

Сейчас по всему миру частный сектор обеспечивает стремительное развитие военных отраслей производства. В то же время, в Украине до сих пор действует государственная монополия, как в советское время.

"Такой подход до сих пор не изменили. Это — советские "костыли", которые до сих пор остались и очень мешают. Декоммунизацию в этом секторе нужно делать очень сильную. Не достаточно только [памятники] Пушкину снести, нужно снести также все остатки советских законов, чтобы нормально развивать рынок", — говорит Вадим Юник.

Подробнее о том, сколько беспилотников нужно для ВСУ и выдерживает ли страна темп оснащения армии технологическими устройствами, читайте в публикации на сайте "Телеграф": " FPV-дронов должно быть как патронов": эксперт об усилении ВСУ .

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинская армия нуждается в 24 тысячах дронов разных типов, в том числе использующих одноразово. При этом количество беспилотников следует постоянно увеличивать, чтобы обеспечить преимущество над врагом.