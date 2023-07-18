Корректировали удары и отрицали агрессию рф: сколько священников УПЦ МП могут сесть за решетку

В СБУ рассказали "Телеграфу" о количестве производств и "грехах" духовенства Московского патриархата

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) продолжают комплексные мероприятия на объектах УПЦ МП по соображениям безопасности, а с полсотни священников Московского патриархата грозит наказание за антиукраинскую деятельность.

Об этом в ответ на информационный запрос сайта "Телеграф" сообщил начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Артем Дехтяренко.

"В условиях российской военной агрессии правоохранительными органами проведен комплекс мер безопасности на объектах УПЦ. Мероприятия проводились, в частности, чтобы не допустить использование врагом религиозных общин в подрывной деятельности против Украины. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители осмотрели территории и помещения (в том числе гостиничного типа) с целью выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины и предметов, запрещенных к обращению", — рассказал он.

Дехтяренко также добавил, что в результате проведения этих мер силовики получили доказательства противоправной деятельности.

"Начато более полусотни уголовных производств. Пока материалы 12 из них уже переданы в суд с обвинительными актами. Фигуранты уголовных производств, в том числе отдельные священники УПЦ, не только оправдывали российскую военную агрессию и разжигали межконфессиональную вражду среди верующих, но и корректировали вражеские обстрелы объектов на территории Украины", — уточнил начальник Управления.

Также он подчеркнул, что СБУ разоблачает и блокирует противоправную деятельность в ущерб безопасности нашего государства "независимо от вероисповедания причастных к такой деятельности лиц".

Как сообщалось, в Киево-Печерской лавре начали собирать "донаты" на залог за митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Пашу "Мерседеса"), которого взяли под стражу до 14 августа.

"Телеграф" также писал, что на прошлой неделе Донецкая и Горловская епархии УПЦ Московского патриархата якобы по собственному желанию перешли в Русскую православную церковь.