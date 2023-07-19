Есть задержки движения из-за вражеских атак: какие поезда "Укрзализныци" опаздывают (обновлено)
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Вражеские обстрелы повлияли на логистику внутри страны
В Украине временно изменят несколько маршрутов движущихся во львовском направлении поездов, которые должны были проезжать через Шепетовку Хмельницкой области. Главная причина – последствия вражеских обстрелов, по которым по Украине 19 июля трижды объявляли масштабные воздушные тревоги.
Обновленные данные сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Как известно, изменения должны затронуть поезда 87 "Запорожье — Ковель" и 31 "Запорожье — Перемышль".
UPD от 8:21. Движение поездов через Шепетовку было восстановлено. С опозданием должен прибыть лишь поезд 87 "Запорожье — Ковель" — предварительно на два часа позже. Все остальные составы двигаются согласно расписанию.
По имеющейся информации, из-за отличий у маршрутов оба поезда прибудут в конечные точки назначения с определенным опозданием. Так, ковельский задержится более 5 часов, а перемышльский — почти два.
"Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для вашей безопасности. Следите за обновлениями, железная дорога продолжает движение", — подчеркнули железнодорожники.
Напомним, что во время второй масштабной тревоги звуки взрывов слышали, в частности жители Киевщины. Первоначально опасность заключалась в применении врагом дронов-камикадзе типа Shahed.
Начальная же тревога в основном затронула южные регионы. В частности, этой ночью под серьезным обстрелом находились Одесса и область.