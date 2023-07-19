Оккупанты придумали новую хитрость против украинских дронов-камикадзе, но ее быстро раскусили

Операторам FPV-дронов советуют переходить на другие диапазоны

Российские оккупанты начали использовать новую хитрость — устанавливают на танки системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего FPV-дроны могут не долетать до брони и падать.

Об этом сообщил бывший замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Вниманию операторов FPV. На Марьинском направлении 79 одшбр с подбитого танка снято индивидуальное средство РЭБ. Дрон не долетает до брони и падает. Разработчикам желательно переходить на другие диапазоны (типа 400 МГц, выше 1 ГГц и т.д.)", – говорится в сообщении.

Тука также отметил, что это лишь одно из многих сообщений по закрытому каналу.

"Может, заместителю министра обороны Анне Маляр стоит ежедневно рассказывать не о победе наших воинов, а об уровне их обеспечения?!" – подчеркнул Тука.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный обозреватель Александр Коваленко показал очередное позорное "ноу-хау" россиян. На сей раз оккупанты придумали новый способ бронирования техники. Так, блоки динамической защиты на корпусе танка укрепляют при помощи обыкновенной проволоки.