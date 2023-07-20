"Жовто-блакитные" бомбят мой город": любительница рф из Харькова устроила скандал в Житомире (видео)

Женщина называла себя "дворянкой" и заявила, что ее дом — Харьковская "губерния российской империи"

Жительница Харькова, который регулярно попадает под обстрелы оккупантов, отличилась своим поведением в Житомире, обвиняя ВСУ в ударах по родному городу.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов.

Так, находясь в магазине косметики, харьковчанка, представившаяся "дворянкой" Мариной, вступила в спор с другой посетительницей и стала доказывать ей, что родилась в Харьковской "губернии российской империи".

"Вы украинцы по жизни терпилы. Мой дом находится в городе Харьков. Харьковская губерния российской империи!", — заявила она.

На вопрос, почему она приехала в Житомир, Марина ответила, что украинские военные якобы бомбят ее город.

"Я родилась в Советском Союзе, но слава тебе, Господи, мой дом никто не трогал, пока "жовто-блакитные" со знаменем не пришли и теперь бомбят мой город", — сказала харьковчанка.

В комментариях под видео украинцы недоумевают, почему любительница страны-агрессора все еще не уехала туда жить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что блогер и визажист из Одессы Руслана Бронникова оскандалилась своими заявлением о том, что она якобы живет в "нацистской стране". Один из подписчиков в Instagram пожаловался на ее посты на русском языке языковому омбудсмену Тарасу Кременю, после чего девушка получила штраф в размере 5 тысяч гривен. Это и стало причиной ее громких заявлений в сети об Украине.