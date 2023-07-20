Порты под защитой: у Байдена озвучили интересную деталь нового пакета военной помощи Украине

После выхода из "зерновой сделки" рф возобновила атаки на портовые города

Новый пакет военной помощи от США для Украины будет включать в себя средства, которые в условиях регулярных российских обстрелов помогут усилить безопасность украинских портов.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эти возможности (которые есть в новом пакете – Ред.) будут становиться все более важными, особенно сейчас, когда россия вышла из "зернового соглашения" и возобновила атаки на портовые города, которые мы увидели за последние два дня", — отметила представительница Белого дома.

По ее словам, в новом пакете военной помощи среди большого количества вооружения есть также и средства обеспечения безопасности портов и гаваней. Они дадут возможность усилить защиту портовой инфраструктуры.

Отметим, что в рамках нового пакета Украина получит также высокоточные авиабомбы, дроны-камикадзе, противотанковые ракеты TOW, снаряды, зенитно-ракетные комплексы и многое другое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле Болгария впервые официально объявила о передаче Украине пакета военной помощи. В него войдет около 100 единиц бронетехники.