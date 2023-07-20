Спасают раненых военных и подбитую технику: Украина "тайно" получила шведские БРЭМ (фото)

Боевые машины оборудованы 7,62 мм пулеметом и дымовыми пусковыми установками

Украина получила на вооружение шведские инженерные машины Bgbv 90.

Об этом стало известно из репортажа Anadolu Agency, в котором показали фотографии данных машин.

В подписи к снимкам говорится, что они находятся в распоряжении 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Шведская бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bgbv 90 или BārgningsBandVagn построена на базе БМП CV90, которые уже есть на вооружении наших защитников.

Интересно, что публично о передаче данных БРЭМ Швеция и Украина не сообщали. В то же время была информация, что шведы передали нам 50 единиц БМП CV90.

Шведские БРЭМ помогает на фронте при эвакуации техники, также они нужны для проведения ремонтных работ.

Данные инженерные машины оснащены поворотной лебедкой, подъемным краном и другим специализированным оборудованием. Они могут перевозить технику весом до 72 тонн.

Еще одно важное применение данных машин — эвакуация раненых с поля боя.

Боевые машины оборудованы 7,62 мм пулеметом и дымовыми пусковыми установками.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов к артиллерии.