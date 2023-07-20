"Стену Яценюка" строили не для защиты границы от российских танков – документ

В Пограничной службе объяснили цель установления ограждения на границе с рф

Проект инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы, более известный в обществе как "Стена Яценюка", не имел цели предотвратить широкомасштабное вторжение россии.

Об этом "Телеграфу" сообщили в администрации Государственной пограничной службы Украины в ответе на информационный запрос.

"Реализация Плана мероприятий (по строительству "Стены" — Ред. ) была направлена на повышение уровня пограничной безопасности за счет эффективного использования технических средств охраны границы, снижение уровня опасности перемещения через границу средств террора, оружия, наркотических веществ, уменьшение миграционного давления", — говорится в тексте документа.

По информации пограничников, содержащейся в ответе на запрос, с 2015 по 2021 год на обустройство границы было израсходовано 2,4 млрд. гривен (вместо запланированных 4 млрд.).

На эти средства:

- вырыли 403,5 километра противотанковых рвов 4 на 2 метра (вместо запланированных 1134 км);

- построили 158 километров забора с колючей проволокой (вместо 194 километров);

- проложили 185 километров рокадной дороги (вместо 1129 километров по плану);

- установили 11 комплексов видеонаблюдения (вместо 51);

- обустроили четыре опорных пункта (вместо 120).

Подробнее о том, сколько стоил Украине ров и забор на границе с россией, что успели построить и самое главное — сыграла ли "Стена" хоть какую-то роль в сдерживании широкомасштабной агрессии вы можете прочитать в материале "Телеграфа": Миллиарды на ветер: почему "Стена Яценюка" не сдержала российское наступление.

Напомним, что проект "Стена" по обустройству границы возник как концепция в сентябре 2014 года с подачи бывшего премьера Арсения Яценюка. Юридически проект был оформлен в мае 2015 года постановлением Кабмина и начал получать государственное финансирование.