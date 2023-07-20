Возможности есть: полковник ВСУ рассказал, чем Украина могла бы уничтожать корабли россии

Украина имеет полное право уничтожать корабли, идущие под российскими флагами в сторону или из портов Азовского и Черного моря.

После выхода из зерновой сделки россия начала блокаду Черного моря и озвучила угрозы уничтожать любые суда, идущие в украинские порты (или из них). В Минобороны Украине среагировали. Ситуацию прокомментировал Полковник ВСУ Владислав Селезнев – военный уверен, что Украина могла бы уничтожать корабли России.

"Возможности для этого есть, — уверяет полковник. — Да, расстояние далеко для тех же ракет типа "Гарпун". Но у нас есть морские дроны-камикадзе. Причем, судя по учащающемуся в Севастопольской бухте хлопку, по недавнему привету Крымскому мосту, а также по прецедентам, когда такие дроны достигали берегов Новороссийска, нельзя исключать соответствующих ударов в районах, которые названы нашим МО опасными ”. Однако, военный сомневается, что Украина с 21 июля начнет ликвидацию кораблей, идущих под российскими флагами в сторону или из портов Азовского и Черного моря.

Как сообщал "Телеграф", по мнению военного эксперта, украинское Министерство обороны (МО) успешно берет на вооружение те кейсы, продвигаемые российскими властями в лице минобороны России. Тем более что, согласно международным нормам, Керченский пролив является зоной ответственности именно украинской стороны.