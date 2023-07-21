Способны уничтожать танки: ВСУ ждут новую партию дронов-убийц из США (фото, видео)

В новом пакете помощи от США Украина получит новую партию дронов Switchblade.

"Телеграф" рассказывает о том, что нужно знать о данном типе вооружения.

Дроны Switchblade производит компания AeroVironment (США). Есть несколько модификаций данных БПЛА, однако о том, какую именно получит Украина, — не сообщается. Известно, что в 2022 году нашим защитникам передавали Switchblade 600.

Данные беспилотники особенны тем, что не пускают ракеты по целям, а таранят их. Если коротко — Switchblade представляют собой дроны-камикадзе.

Стоит один такой дрон около 70 тысяч долларов. Для сравнения, за один "Байрактар" Украина платит около миллиона долларов.

Еще одним плюсом является то, что Switchblade можно развернуть и подготовить к вылету всего за несколько минут.

Пускать такие дроны можно с мобильной пусковой установки, которая помещается в рюкзаке или авто.

Дроны Switchblade применяют для высокоточных ударов, так как у оператора есть возможность контролировать радиус взрыва. Также они оборудованы функцией отзыва, если в районе поражения цели были обнаружены гражданские.

Switchblade 600 имеет дальность полета до 70 км и может находиться в воздухе до 40 минут. Его боеголовка сравнима с противотанковой ракетой Javelin, что позволяет дрону уничтожать тяжелобронированную технику.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может получить системы ПВО из Азии.