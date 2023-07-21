"Пока не будет решен вопрос": Венгрия поставила ультиматум Евросоюзу по поводу выделения денег Украине

Венгры хотят, чтобы Украина выполнила их требования

Против предложения Евросоюза о создании долгосрочного фонда для поддержки армии Украины выступила Венгрия. Там заявили, что готовы дать согласие только после того, как Украина исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

Об этом пишет Politico.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его страна отказывается передавать деньги для фонда.

"Мы не можем вести переговоры о новых финансовых обязательствах по ЕФМ, пока не будет решен вопрос по OTP", — приводит издание слова венгерского министра.

Вопрос создания фонда в объеме 20 миллиардов евро обсуждали 20 июля во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Там было предложено выделять Украине по минимум 5 миллиардов евро каждый год в течение последующих четырех лет. Данные средства должны помочь покрыть расходы страны Европейского союза на закупку и передачу вооружения ВСУ и обучение украинских военных.

Напомним, что еще в апреле 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Дело в том, что венгерский банк продолжает свою деятельность на территории россии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что экс-президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна заплатить его стране за восстановление запасов оружия, переданного ВСУ.