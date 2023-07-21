В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: где слышали взрывы (обновляется)

В Украине вновь объявлена масштабная воздушная тревога. Есть вероятность ракетной атаки.

В профильных Telegram-каналах сообщают, что в "красных" областях на карте есть угроза обстрелов со стороны оккупантов. Потому всех граждан просят находиться в укрытиях.

На данный момент есть информация, что сверхзвуковые ракеты летят в сторону Одессы.

"Цели заходят на удар. 150 км до побережья ориентировочно!!!", — говорится в сообщении в одном из пабликов.

Жителей Затоки просят немедленно пройти в безопасные места.

Также в сети пишут о ракетах над Черниговской областью.

В 11:03 было сообщено, что в Одессе прогремели взрывы. На данный момент официальной информации по этому поводу нет.

Глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер в своем Telegram-канале напоминает жителям города и области о запрете сїемки работы ПВО.

Сохраняется опасность и для Черниговской области. Отмечается, что над ней фиксируют воздушные цели — баллистические или ложные. Точных данных пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты атаковали Одессу и область на протяжении трех ночей. Полицейские показали, что происходило 20 июля в первые минуты после очередного прилета.