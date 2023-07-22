Били "шахедами" и не только: враг продолжил ночной террор Украины (фото)

Россияне начали активнее использовать разведывательные БПЛА

Россияне не перестают бить по мирным городам Украины — в ночь на 22 июля они атаковали нашу страну дронами-камикадзе. Также оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшие.

Об атаке рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что по сравнению с предыдущими ночами, эта была относительно спокойной. Однако активность врага не прекращается и россияне стали активнее использовать разведывательные БПЛА.

"Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "Шахедов" в нашей зоне ответственности", — отметила Гуменюк.

Она уточнила, что Силы обороны ночью отработали по трем целям, направленным через Николаевщину в направлении центральных областей. Украинские защитники уничтожили вражеские цели над Николаевской и Кировоградской областями. Также два дрона были сбиты над Днепропетровщиной.

По словам Гуменюк, эта атака имела целью прежде всего разведку реагирования Сил противовоздушной обороны. Также минувшей ночью на юге Украины были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника. Так россияне пытаются собирать информацию, в частности и ту, что касается припортовой инфраструктуры. Такой вывод можно сделать из того, что активность врага наблюдается с акватории Черного моря в направлении побережья.

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, ночью оккупанты атаковали область дронами. Силы ПВО сбили вражеский "шахед". Кроме того, россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. Мужчина 57 лет и его 78-летняя мать получили осколочные ранения, они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также незначительные ранения получил 42-летний житель Никополя.

Под удар попали дома людей

Последствия артобстрела Никополя

Около трех часов ночи, во время воздушной тревоги, звуки взрывов слышали жители города Кропивницкий, информировало "Суспільне Кропивницький".

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 22 июля было уничтожено пять вражеских "шахедов" и девять разведывательных дронов сбито 21 июля.

"Ночью 22 июля 2023 года российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены!", — сказано в сообщении.

Кроме того, за сутки 21 июля ПВО уничтожило девять разведывательных беспилотников РФ оперативно-тактического уровня.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 июля россияне нанесли удар по Гуляйпольской общине Пологовского района. Под удар попало сельхозпредприятие, погибли мирные жители.