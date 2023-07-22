ПВО не сработала? В Крыму после серии взрывов началась эвакуация и остановлено движение поездов (видео)

В ВСУ заявили об уничтожении нефтебазы и складов армии рф

В субботу, 22 июля, в оккупированном Крыму погремели взрывы. В поселке Октябрьское Красногвардейского района под удар попал склад с боеприпасами, происходит масштабная детонация, из пятикилометровой зоны эвакуируют людей.

Как заявил оккупационный "глава" Крыма сергей аксенов, "разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет".

В то же время, по его словам, принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП, людей отправят в пункты временного размещения. аксенов добавил, что также приостанавливается движение на Крымской железной дороге.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" подтверждают что в Октябрьском есть попадание не только в склад боеприпасов, но и в нефтебазу. Об этом также сообщали очевидцы.

Напомним, оккупационные "власти" полуострова обвиняют Украину в атаке инфраструктурных объектов беспилотниками. Как сообщают местные жители, звуки взрывов были слышны и в Джанкойском районе. Также после взрывов произошел пожар на железнодорожной станции "Элеваторная" в Октябрьском.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил, что Силы Обороны уничтожили нефтебазу и склады армии рф в Октябрьском.

Как сообщал "Телеграф", 21 июля мощный взрыв прогремел в оккупированном Симферополе. На месте взрыва сразу начался пожар, который затронул сразу несколько частных предприятий. Среди них: "Фермерский островок" с пивным магазином и аптекой.