В Крыму прилет по одной из крупнейших авиабаз оккупантов: где она находится и что нужно знать (карта)

В россии уже заявили, что удар якобы был нанесен британскими ракетами Strom Shadow

В субботу, 22 июля, в оккупированном Крыму погремели взрывы. В районе поселка Октябрьское Красногвардейского района под удар попали склад с боеприпасами и нефтебаза. "Прилет" мог быть на одну из крупнейших авиабаз полуострова.

"Телеграф" рассказывает, где могли произойти взрывы.

В селе Новоивановка рядом с Октябрьским, еще со времен СССР находится одна из крупнейших авиабаз Черноморского флота россии. Оккупанты могли разместить там большой склад боеприпасов. Хотя по официальной информации авиабаза якобы сейчас не функционирует, масштабная детонация после взрывов свидетельствует об обратном.

Для справки: Аэродром "Октябрьское" – заброшенный военный аэродром в Крыму. Один из самых крупных аэродромов авиации Черноморского флота СССР. Последняя эскадрилья была расформирована в 1995 году, с тех пор аэродром не использовался. Однако неизвестно, что там происходило после оккупации Крыма. Судя по детонации, россияне могли обустроить там военную базу.

Информацию о попадании в российскую авиабазу подтвердил журналист Андрей Цаплиенко.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил, что Силы Обороны уничтожили нефтебазу и склады армии рф в Октябрьском.

В россии уже заявили, что удар якобы был нанесен британскими ракетами Strom Shadow. Утверждается, будто характерный звук пролета этих ракет был слышен над позициями оккупантов в Херсонской области незадолго до взрывов в Крыму. Там поспешили напомнить, что министр обороны рф сергей шойгу обещал "незамедлительно" ударить по "центрам принятия решений" в Украине в случае такой атаки на Крым.

Как писал "Телеграф", хотя оккупационный "глава" Крыма сергей аксенов заявил, что "разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", однако сразу после этих слов он сообщил об эвакуации жителей в радиусе 5 километров от места взрыва, и остановке движения на Крымской железной дороге.